Deliveroo a choisi de se faire dénicheur de talents en soutenant les « grands restaurants de demain », grâce à son nouveau concours Les pépites du quartier. « Il n’y a pas que les restaurants gastronomiques qui méritent d’être récompensés ! Les restaurants de proximité, pour moi, ce sont des instants de vie et de partage ensemble, c’est l’âme d’un quartier, c’est fédérateur ! », a déclaré le chef Xavier Pincemin, maître de cérémonie de cette première édition qui s’est déroulée à La Fabrique (Paris 10e). A cette occasion, des prix ont été décernés à des restaurants situés à Paris, Bordeaux, Lyon, et Aix-Marseille.

Les modalités du concours

Plus de 500 restaurateurs (présents sur la plateforme de livraison à domicile) ont participé au concours, lui-même divisé en 8 catégories. Parmi elles, trois catégories pour élire les meilleures adresses pour se faire livrer un : « repas en famille », « déjeuner sur le pouce » ou encore le « petit-déjeuner ou brunch ». Ainsi que cinq catégories pour récompenser chaque facette de la gastronomie internationale : Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie & Pacifique, Afrique & Moyen Orient, mais aussi En famille, Sur le pouce et Petit-déj’ ou brunch.

Les utilisateurs Deliveroo faisaient partie des jurés de ce concours. Ils ont été invités a voté pour leurs restaurants favoris du 9 au 24 octobre 2023 sur le site Pépites de quartier. Résultat, 22.000 votes au compteur pour récompenser mardi 14 novembre 2023 les lauréats de ce premier concours.

Dans chaque ville, un restaurant de chaque catégorie a été récompensé. Voici quelques-uns des restaurants gagnants (tous les autres sont à découvrir sur le site).

Prix Deliveroo au concours Les pépites du quartier. - Dora CHRISTIAN

Dans la catégorie « Asie Pacifique » : La Maison des raviolis (Aix-Marseille).

Dans la catégorie « Afrique et Moyen Orient » : Rimon (Bordeaux).

Dans la catégorie « Amérique du Nord » : Chlew (Paris).

Dans la catégorie « Amérique du Sud » : Toké (Lyon).

Dans la catégorie « Europe » : Ragazzi da Peppone (Bordeaux).

Dans la catégorie « Repas en famille » : Yaafa (Lyon).

Dans la catégorie « Déjeuner sur le pouce » : Le Tarpin Bon (Aix-Marseille).

Dans la catégorie « Petit-déjeuner ou brunch » : The French Bastards (Paris).

En plus d’un trophée personnalisé avec le nom et la catégorie du gagnant, les lauréats bénéficient aussi d’une mise en avant sur la plateforme de livraison qui a pour but de les « promouvoir ».