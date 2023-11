Comment se maintenir au top de la gastronomie mondiale une fois perdue la troisième étoile Michelin ? On ne donnait pas cher des chances de Guy Savoy de conserver son titre de « Meilleur restaurant du monde » du classement de La Liste. Et pourtant… « La perte de l’étoile a déclenché un tsunami d’articles favorables à Guy Savoy. Le Times of India lui a même écrit un poème ! », a constaté Hélène Pietrini, directrice d’un classement qui se base sur tous les avis, articles et critiques parus dans l’année. Guy Savoy conserve donc son titre pour la septième année consécutive (*).

« C’est formidable ! », s’est enthousiasmé le chef interrogé par nos confrères de Ouest-France, peu après avoir appris la nouvelle. « Je n’y suis pour rien, le restaurant n’a pas changé. Mais j’ai reçu tellement de soutiens, le premier étant celui des convives qui ne s’est jamais démenti. » Et le chef, très ému, de lâcher : « J’avais un capital sympathie. Je sais maintenant que j’ai un capital d’amour. »

Lui qui s’est relevé de l’incendie de son établissement en 1993, puis a retrouvé l’affluence de sa clientèle « dès la sortie du Covid-19 », compare ce qu’il vit cette année à un match de rugby, sport qu’il adore : « Je suis pris entre la commotion et la joie intense : comme lorsqu’on se prend un monstrueux placage et que trois minutes après, on marque un essai. »

« Plusieurs opinions valent mieux qu’une »

Le classement de La Liste, créé en opposition au 50 Best jugé peu équitable, compile, à travers le monde, les avis, articles, critiques, publiés sur les restaurants dans des guides, journaux et blogs… Ses organisateurs revendiquent 1.100 sources diverses, des plus reconnues (comme Michelin, le New York Times, Le Figaro…) aux plus récentes (telles que le guide chinois Black Pearl).

« Notre classement part de l’idée que plusieurs opinions valent mieux qu’une pour que les gens se fassent leur propre opinion. Nous préférons la justesse à l’arbitraire », estime Hélène Pietrini, la directrice de La Liste.

(*) Guy Savoy partage son titre avec six autres chefs dont le Français Arnaud Donckele, de La Vague d’Or à Saint-Tropez. S’ajoutent aussi : L’Enclume, de l’Anglais Simon Rogan, Le Bernardin d’Eric Ripert à New York, Schwarzwaldstube de Torsten Michel en Allemagne, Sushi Saito à Tokyo et Lung King Heen, à Hong Kong.