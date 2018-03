VIDEO. Quatre trucs piqués à Guy Savoy pour accommoder les huîtres comme au Chiberta

Huîtres en nage glacée, huîtres concassées, granité algue et citron – Deux différentes préparations de l’huître : huîtres posées sur une purée d’huîtres servies avec l’eau de mer en gelée ; tartare d’huîtres crues et granité algue et citron. * Iced poached oysters, concassé of oysters, granité of seaweed and lemon – Oysters ‘two ways’: whole oysters on oyster purée with a jelly of seawater; tartare of raw oysters with lemon and seaweed granité. * Restaurant Guy Savoy à la Monnaie de Paris Réservation +33 (0)1 43 80 40 61 et www.guysavoy.com ©Laurence Mouton * #guysavoy #restaurantguysavoy #restaurant #paris #france #MonnaiedeParis #food #oysters #instafood #foodpic #chef #cuisine #michelinguide #gaultetmillau #bottingourmand #guides_lebey #laliste1000 #gastronomy #happiness #gastronomie #joie

