Qui l’eut cru ? La ville japonaise de Beppu offre la possibilité aux touristes, et aux locaux, de profiter de bains thérapeutiques à base de sable. Baptisée « sablothérapie », cette pratique fait également des émules dans d’autres villes japonaises, ainsi que dans d’autres pays comme l’Egypte. C’est le cas depuis plusieurs années au Beppu Kaihin Sunayu, où pour une dizaine de dollars, hommes et femmes peuvent demander à être enfouis dans le sable pour bénéficier des vertus de chaque grain déposé sur l’ensemble du corps.

Recouvert de sable chaud

Plus encadrée, la sablothérapie également connue sous les noms de psammatothérapie et arénothérapie, ne se pratique pas sur une plage lambda, encore moins en plein soleil. Cette thérapie par le sable se pratique en réalité sous surveillance. Et petite nuance, il ne suffit pas de creuser un trou dans le sable pour s’y laisser enterrer, mais de se faire modeler de sable chaud par des experts. Seule la tête, qui repose elle-même sur un coussin de sable, reste dégagée. Au premier abord, cette technique paraît ridicule, et pourtant, elle serait porteuse de nombreux avantages pour celles et ceux qui ont l’habitude de s’y adonner, à commencer par une totale sensation de relaxation et de bien-être.

Les bienfaits de la sablothérapie

Dans la liste des avantages de ces bains de sable, on compte : l’élimination des toxines, et donc les impuretés de la peau. Mais aussi l’activation de la microcirculation sanguine, qui fait profiter au passage les tissus cutanés des minéraux présents dans le sable. La peau en ressort donc plus rayonnante, et plus saine.

Les bains de sable seraient également bénéfiques pour soulager certains rhumatismes. Mieux vaut toutefois en parler à son médecin traitant avant de se jeter… dans le sable. Enfin, les grains de sable sont connus pour être des exfoliants efficaces. La sablothérapie permet donc de se débarrasser des peaux mortes. La durée des bains va de 5 à 15 minutes seulement. Une chose à prendre en compte, car s’enterrer dans le sable trop longtemps peut bien évidemment se révéler dangereux.