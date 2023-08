De notre envoyé spécial à Yokohama (Japon),

Honoka se met à courir : « Maman, maman, c’est Pikachu !!! » En sueur, la mère de la jeune fille de 7 ans suit. Honoka veut être au premier rang de la parade. Quelques instants plus tard, alors que des Pikachu géants dansent sur l’esplanade face au musée des Beaux-arts de Yokohama, Ichika reprend son souffle : « Je lui ai promis qu’on allait consacrer la journée aux Pokémons, mais je ne pensais pas qu’il y aurait autant de choses à voir et à faire. »

Yokohama est tout entière parée aux couleurs de Pikachu et des Pokémons à l’occasion des Championnats du monde du jeu. Du 11 au 13 août, les meilleurs joueurs du jeu vidéo, du jeu de cartes, de Pokémon Go et Pokémon Unite s’affrontent, dans différentes catégories. C’est la première fois que cette compétition créée en 2002 est accueillie par le Japon. Et c’est donc Yokohama qui a été choisie.

Le tourisme Pikachu

Depuis 2014, le plus grand port du Japon accueille chaque année un Festival Pokémon. Celui de cette année est particulier du fait que les Championnats du monde drainent un public encore plus massif. Un million de personnes sont attendues sur le seul week-end, et seulement pour la compétition. Ichika et sa fille ont fait le choix de venir dès le mercredi pour éviter les hordes de fans de Pocket monsters.

A Yokohama (Japon), la ville vit au rythme des Championnats du monde Pokémon pour une semaine - B.Chapon/20Minutes

« C’est formidable que les touristes étrangers aiment les Pokémons. On ne vous voit pas souvent à Yokohama et vous êtes les bienvenus. Mais ma fille aime tellement les Pokémons qu’elle ne veut pas les partager », rigole la maman d’Honoka.

Yokohama à l’heure Pokémon H24

Pourtant, même à l’avant-veille du début des Championnats, les lieux consacrés aux Pokémons sont pris d’assaut à Yokohama. La fièvre Pikachu a envahi les stations de métro, où on peut collecter des timbres spéciaux, les rues - avec des créations de street artistes –, les centres commerciaux… Une exposition de cartes Pokémon géantes met à l’honneur les créations visuelles d’artistes japonais. Une carte Pikachu de 15 mètres, réalisée en fleurs jaunes orne le hall du Queens Mall…

Où que se porte le regard, Pikachu apparaît. Sur la grande roue, « Cosmo Clock », du port de Minato Mirai, dans le musée des nouilles instantanées (qui lui consacre une exposition temporaire), sur les trottoirs... Des files d’attente se créent un peu partout pour se prendre en photo avec des reproductions de différents Pokémon.

Tokyo ? Bof…

« Yokohama est, historiquement, le premier port du Japon qui se soit ouvert sur l’étranger, en 1859, raconte Riku Watanabe, responsable de l’événement à l’office de tourisme de la ville. La ville s’est construite sur le commerce international mais la plupart des visiteurs étrangers qui viennent ici le font pour le business. Tokyo est à moins d’une heure mais nous avons infiniment moins de touristes. Donc, les Championnats Pokémon sont une formidable opportunité pour nous. »

Dans les rues de la ville, en effet, une majorité écrasante de touristes est là pour suivre la compétition. Au point de dénigrer la visite de Tokyo… « Il y a déjà tellement à faire ici, commente Bénédicte, venue de Lille pour encourager les champions français. On ira sans doute à Tokyo sur une journée ou deux, mais pas plus. » Les cinq autres jours de visite de la famille, avant un départ pour Kyoto, sont donc consacrés aux animations Pokémon de Yokohama.

Le musée ou la croisière ?

Jürgen, un fan allemand de Pokémon et concurrent de la compétition, va lui passer un peu plus de temps à Tokyo : « Il y a un concert symphonique des musiques du jeu vidéo Pokémon. Et puis je veux voir le musée d’ethnographie, visiter des temples aussi. Je cherche à comprendre et à m’imprégner de certains aspects de la culture japonaise pour mieux déceler les clins d’œil présents dans les jeux. »

A Yokohama (Japon), la ville vit au rythme des Championnats du monde Pokémon pour une semaine - B.Chapon/20Minutes

Pour cela il devra accepter de quitter le port de Yokohama où un spectacle de drones dessinant des Pokémons au-dessus de l’eau, l’hypnotise… Il devra aussi éviter la représentation en plein air d’une comédie musicale Pokémon en plein air, et renoncer à la croisière Pokémon sur un paquebot, réservée aux « dresseurs » comme lui.

Attrapez-les (goodies) tous !

Mercredi soir, pour l’ouverture du Pokémon Center - lieu où se déroulent les compétitions -, une foule de privilégiée, a pu entrer avec 24 heures d’avance dans la boutique éphémère Pokémon. « La plupart des visiteurs viennent pour ça, croit savoir Sam, un Américain chargé de peluches, tapis de jeu et autres goodies Pokémon. Là en plus, c’est au Japon, donc tout le monde s’attend à du merchandising unique en son genre. »

Les sommes dépensées à la boutique - à laquelle l’accès s’est fait par tirage au sort tant la demande est importante - sont parfois ahurissantes. « C’est plus que le coût de mes quatre nuits d’hôtel », rigole Sam. Tous les fans de Pokémon ne se contentent pas d’un selfie avec un Poussifeu ou une vidéo d’une douzaine de Pikachu qui danse dans la rue…