Vous pouvez travailler l’ensemble du corps et brûler des calories, même avec un entraînement à faible impact. Et ce ne sont pas les seuls avantages ! Ce serait aussi un excellent moyen pour réduire l’anxiété, la dépression et améliorer l’humeur selon une étude de l’université du Nebraska, qui s’est appuyée sur l’aérobie ou la marche, connus pour être des sports à faible impact. En bonus : vous pouvez le faire au chaud, dans votre salon.

Les jumping jacks

Les jumping jacks sont connus pour être des entraînements épuisants en raison de la pression exercée sur les articulations pendant les sauts. Pour une version du jumping jacks, moins brusque, il vous suffit de faire les mêmes mouvements mais sans sauter. Soit en écartant les pieds en même temps que les bras. Si c’est trop simple, vous pouvez accélérer les mouvements pour augmenter le rythme cardiaque et donc la difficulté.

Les exercices avec une mini bande

Pour éviter les poids trop lourds, la bande élastique est une option. Cet accessoire abordable permet de faire une multitude d’exercices doux pour faire travailler l’ensemble des muscles du corps, dont le fessier, les cuisses, les jambes, le dos, ou encore les bras et les épaules.

En position allongée, on remonte les cuisses pour mettre les pieds face au sol et on place l’élastique autour de la taille, puis en retenant une partie de l’élastique au sol avec ses mains, on vient monter le bassin vers le haut. Grâce la résistance, le muscle du fessier va se contracter pendant le mouvement du bassin et donc se muscler. On peut faire plusieurs répétitions jusqu’à épuisement.

La planche

Aussi appelée gainage, la planche est un superbe exercice pour tonifier tout le corps, et plus particulièrement la sangle abdominale. Pour une version simplifiée, il suffit de se placer parallèle au sol et de rester en équilibre grâce aux pieds et aux mains, sans que le reste du corps ne touche le sol. Si la pression est trop grande sur les mains, on n’hésite pas à poser les genoux par terre, en levant les pieds cette fois-ci. On pense toujours à garder les bras tendus afin de rester en équilibre. A répéter 3 fois durant une minute.

Les squats

Il existe de nombreux types de squats, mais le squat push, à pratiquer avec des haltères, est un exercice complet qui fait travailler tous les muscles du corps. Il augmente la fréquence cardiaque, stimule le métabolisme et améliore à la fois l’agilité et la force. Il permet de perdre du poids tout en améliorant l’endurance cardiovasculaire.

Pour simplifier cet exercice, on peut évidemment enlever les haltères et simplement toucher le sol avec les mains en position squat et les lever en position debout, le tout sur un tempo beaucoup plus lent.