Vous avez un petit moral en ce moment ? C’est compréhensible. Pêle-mêle : la guerre entre Israël et le Hamas, les attentats à Arras et Bruxelles, le conflit en Ukraine, le réchauffement climatique, le Covid-19 qui n’est vraiment jamais parti, les punaises de lit… Mais aussi, sur un plan bien moins tragique, la défaite du XV de France dimanche soir. On va s’arrêter là, les raisons de déprimer ne manquent pas.

« Les médias et les chaînes d’information en continu ont cette fonction de montrer sans cesse à quel point ça va mal », estime Michael Stora, psychologue, psychanalyste et expert des mondes numériques. Face à cette vague de mauvaises nouvelles, comment garder le moral ? Des professionnels de la santé mentale donnent leurs tips à 20 Minutes.

Une déprime et une anxiété normales

Même si vous n’êtes pas directement concerné par le conflit israélo-palestinien ou l’attentat à Arras, ces événements peuvent légitimement avoir un impact sur votre santé mentale. « L’horreur, qu’elle soit à des milliers de kilomètres ou à quelques pas de chez nous, est anxiogène et dépressogène », rappelle Michael Stora. Face à ces informations, la tristesse, la colère ou l’anxiété ne sont pas anormales. « Réagir à ces événements par une émotion fortement négative est tout à fait normal », rassure le psychiatre David Masson.

Cela peut même aller plus loin. A la suite des attentats du 13-Novembre, une étude menée par l’Inserm et conduite auprès d’un groupe issu de la population générale dans les Alpes-de-Haute-Provence, et donc loin de Paris, zone où ont eu lieu les attaques, avait montré comment l’exposition à des contenus traumatogènes provoquait des symptômes d’état de stress post-traumatique chez les individus interrogés. « Cela montre qu’une personne peut être psycho-traumatisée par le visionnage de scènes émotionnellement fortes », soutient le psychiatre. Sur les réseaux sociaux, plusieurs dizaines de vidéos des attaques du Hamas sur le territoire israélien n’ont pas tardé à circuler dès l’assaut, toutes aussi choquantes les unes que les autres.

Et face à elles, nous ne sommes pas tous égaux. « Les personnes qui avaient déjà des fragilités, comme une dépression ou une très grande anxiété, sont particulièrement concernées », considère le psychologue. En regardant les chaînes d’information en continu ou en passant des heures à scroller sur X (ex-Twitter), « elles sont parfois prises au piège d’une mortification de l’information. »

Ne plus subir l’information reçue

Mais selon Michael Stora, si certaines personnes restent les yeux rivés sur leur écran télé, c’est pourtant pour ne pas déprimer sévèrement. « L’anxiété est, paradoxalement, un bon remède contre la déprime. Beaucoup de gens regardent en boucle les images pour effacer, un certain temps, la tristesse. »

Si les images choquent, les mots auraient, eux, un effet moins traumatique, d’après Michael Stora. Le professionnel conseille donc de privilégier la lecture d’articles, d’autant plus s’il s’agit d’analyses d’experts. « L’intellectualisation permet de diminuer le niveau d’anxiété, un peu comme le ferait un travail psychothérapeutique. »

Le psychologue ne conseille pas pour autant de se couper totalement de l’information, mais plutôt de retirer ou réduire les notifications des journaux en ligne pour ne pas crouler sous les informations au fil de la journée. « A moins qu’on soit journaliste, ce n’est pas primordial d’être au courant de tout en temps réel », rappelle-t-il.

Des activités de décentration

Si les nouvelles sont peu réjouissantes, notre incapacité à agir face à elles a aussi un impact sur notre santé mentale. « On subit l’information reçue et on ne peut rien faire, on n’a aucun pouvoir », confirme David Masson. Pour contrer ce sentiment d’impuissance, « il faut se focaliser sur des actions sur lesquelles on peut agir. Cela nous donne une sensation d’utilité, ce qui peut réduire notre anxiété. » Ces actions diffèrent selon notre personnalité et notre caractère. Elles peuvent consister à s’investir dans une association d’aide aux victimes. Mais aussi, plus simplement, à prendre des nouvelles de proches concernés par les événements.

« Faire une activité de décentration peut également être utile », ajoute David Masson. Du dessin, du crochet, de l’activité physique, de la lecture ou encore de la cuisine, à chacun son créneau. « Notre capacité attentionnelle n’étant pas illimitée, cela va permettre de porter notre attention sur autre chose que nos ruminations. » Se faire plaisir est aussi important, encore plus dans ces moments moroses, rappelle Michael Stora. Regarder une comédie, manger un plat réconfortant, s’amuser avec des amis… « Ce n’est pas parce que l’actualité est dramatique qu’il faut se priver de ces activités. On ne doit pas culpabiliser. »

Le sentiment d’appartenance

Le fait d’échanger avec son entourage reste également primordial. « Se rendre compte qu’on n’est pas tout seul à trouver cela angoissant peut aider à se sentir moins seul et donc à aller un peu mieux, estime David Masson. Dans ces moments, le sentiment d’appartenance est important. » Mais ce n’est pas tout. « Le fait d’en parler peut aider, parce que parler met à distance », considère de son côté le psychologue.

Si les actualités récentes sont particulièrement dramatiques, elles ne sont pas pour autant exceptionnelles, rappelle également le psychiatre. Attentat de Charlie Hebdo, attaques du 13-Novembre, pandémie mondiale de Covid-19… « Il y a toujours eu des moments de tensions dramatiques dans l’actualité », insiste le psychiatre. Et on s’en est toujours (plus ou moins) remis.

Toutefois, si la tristesse et l’anxiété perdurent, qu’elles deviennent importantes et qu’elles empiètent sur la vie sociale, familiale et professionnelle de la personne qui souffre, il peut être judicieux d’aller consulter. Cela pourrait cacher une dépression ou un trouble anxieux.