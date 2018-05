FC Nantes: La piste Gourvennec prend un peu plus d'épaisseur

Jocelyn Gourvennec. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Toute dernière ligne droite. A entendre l’entourage de la direction du FC Nantes, on n’a jamais été aussi proche de la venue de Jocelyn Gourvennec sur le banc du FC Nantes la saison prochaine. Waldemar Kita et son fils, Franck, ont rencontré en milieu d’après-midi à Cannes l’ancien coach des Girondins de Bordeaux et son agent, Jean-Pierre Bernès (injoignable ce mardi soir).

FC Nantes: Recontacté par Kita, Gerard Lopez revient dans la course comme une fusée https://t.co/Q4KltDY3PG via @20minutesnantes pic.twitter.com/7usPBFv66H — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) May 17, 2018

L’entrevue s’est « très bien passée », reconnaît la direction du FCN, qui veut rester très discrète sur le dossier car les négociations bien engagées ne sont toutefois pas terminées. La tendance serait néanmoins à une signature à court terme de l’ancien technicien de Guingamp, âgé de 46 ans. « Le FC Nantes le veut, Gourvennec - qui n’a pas d’autres offres à ce jour - veut venir », reconnaît une source proche du dossier. Le retour de Gourvennec (il a été joueur nantais de 1995 à 1998) à la Jonelière tient plus que la corde ce mardi soir…

>> A lire aussi : FC Nantes: «On n'est pas des beaufs, des bouseux», les agriculteurs répondent à Waldemar Kita

>> A lire aussi : FC Nantes-Strasbourg: «Dans la vie, il n'y a rien d'anodin»... Dubois part en marquant le but de la victoire