FC Nantes-Strasbourg: «Dans la vie, il n'y a rien d'anodin»... Dubois part en marquant le but de la victoire

Le FC Nantes l’a emporté (1-0) samedi soir contre Strasbourg lors de l’ultime journée de L1.

Les Canaris finissent 9es de L1.

Léo Dubois, qui sera à Lyon la saison prochaine, a inscrit le but victorieux.

Le président Waldemar Kita l’avait accusé d’avoir «triché» fin avril à Lyon. Léo Dubois avait choisi de ne pas répondre par voie de presse. Hier soir, sa meilleure réplique à l’attaque présidentielle a pris la forme d’un but contre Strasbourg. Celui de la victoire (1-0) et celui qui permet au FCN de dépasser Montpellier et finir à la 9e place… avec en prime quelques millions en plus pour Kita. En zone mixte, le capitaine nantais, futur Lyonnais, a dit adieu à son club formateur, sans vouloir polémiquer du tout.

Quel est le sentiment ce soir ?

C’est une dernière que j’avais envie de faire. Je suis super content pour le groupe car on mérite de finir dans les dix premiers. Le travail a payé ce soir. On a su remercier nos supporters qui nous ont soutenus toute la saison. On est fiers de ça.

C’est une petite revanche pour vous de marquer ce but victorieux qui conclut la saison ?

Revanche par rapport à qui ?

Par rapport à vos dirigeants ?

Non, je n’ai aucun esprit de revanche. J’ai fini mon contrat et j’ai continué à travailler quoi qu’il puisse se dire autour de moi. Je pense qu’aujourd’hui c’est une récompense de ces dix années passées ici, ça n’a pas toujours été facile. Mais, le travaille paie, c’est ce que mes parents m’ont inculqué donc je suis super fier pour mes parents, mes frères et tous ceux qui m’ont accompagné jusqu’ici. C’est le début d’une nouvelle aventure.

Votre but est un drôle de clin d’œil du destin quand même ?

Dans la vie, il n’y a rien d’anodin. J’ai tout donné pour le club et ce soir, on me l’a bien rendu. J’ai réussi à marquer ce but qui nous fait gagner. Tant mieux. Je n’ai aucune revanche par rapport à qui que ce soit. Des choses se sont passées, mais c’est la vie. Je tiens même à remercier le président qui m’a donné l’opportunité de jouer dans ce grand club qu’est Nantes pendant dix ans. Maintenant, il faut tourner le page. Je vais en ouvrir une autre qui va être très belle. J’espère réussir [à Lyon] autant que j’ai réussi ici.

Malgré quelques sifflets ces dernières semaines à votre encontre, l’adieu aux supporters nantais a été beau finalement ?

L’adieu a été sympa et je les remercie… même s’il y a eu pour ma part quelques sifflets, mais je les comprends au vu de ce qui a pu être dit. J’ai fait mon job jusqu’au bout. Personne ne va pouvoir me reprocher le contraire.

Quelle image garderez-vous de ces dix à Nantes ?

Cela n’a pas toujours été facile. Je suis arrivé jeune, j’ai vécu des grandes choses dans ce club. Nantes restera dans mon cœur à tout jamais. Je suis fier de ce que j’ai accompli ici. A 23 ans, finir capitaine ici c’est quelque chose d’extraordinaire.

A Lyon [3e de L1], place à la Ligue des champions ?

J’ai appris en rentrant dans le vestiaire qu’il y aura la Ligue des champions (sourire). C’est grandiose. Quand tu es joueur de foot, tu n’as qu’une envie, c’est de la jouer. Je n’y suis pas encore, j’ai des échelons à gravir, mais je suis sur le bon chemin.

