FC Nantes: Quelle surprise! Claudio Ranieri et Nantes, c'est officiellement fini

Comme tous les médias locaux l’annoncent depuis des semaines, Ranieri et le FC Nantes se séparent après un an de collaboration.

L’entraîneur italien n’a pas souhaité s’expliquer sur les raisons de son départ.

Cette fois, c’est officiellement fini. C’était un secret de polichinelle depuis plusieurs semaines. «Claudio Ranieri a annoncé aujourd’hui qu’il ne serait plus à la tête de l’équipe première du FC Nantes la saison prochaine, annonce sur son site Web le FC Nantes ce jeudi midi. Arrivés sur les rives de l’Erdre à l’été 2017, l’entraîneur italien et l’ensemble de son staff ont permis à l’équipe de progresser en assurant rapidement le maintien et en jouant longtemps les trouble-fêtes dans le haut du tableau. »

Pour rappel, le FC Nantes, actuellement 9e de L1 (à une journée de la fin), aura passé plus de cinq mois à la 5e place avant de s’écrouler sur la deuxième partie de saison (3 victoires seulement en 18 matchs).

📋 Claudio Ranieri ne sera plus l'entraîneur du FC Nantes la saison prochaine. Les deux parties ont décidé de se séparer d'un commun accord.



Le Club lui souhaite bonne chance pour la suite de son immense carrière. #GrazieMister

Communiqué ➡ https://t.co/aTOrQBgJQ5 pic.twitter.com/Ov38xCWktg — FC Nantes (@FCNantes) May 17, 2018

Ce jeudi midi, le technicien italien - dont les relations avec le président Kita ne sont pas mauvaises, mais juste inexistantes depuis très longtemps - a confirmé devant les médias son départ, mais a refusé d’en expliquer les raisons. « J’aime que les choses restent en famille, j’ai une bonne relation avec la famille Kita. Je leur ai dit [les raisons], mais je ne les dirai pas à vous ! Je dois remercier le président de m’avoir permis de retourner en France… » Pendant pas loin de 15 minutes, il a esquivé les interrogations un peu dérangeantes sur les raisons de son départ et a manié avec beaucoup de facilité la langue de bois. Attitude qu’il aura finalement adoptée pendant toute la saison en conférence de presse. Il a quand même concédé qu’il pense à partir « depuis longtemps ».

Son avenir ? « Je veux continuer à entraîner », a-t-il précisé. Il a martelé qu’il n’avait aucun club. Un peu comme il affirmait depuis des semaines qu’il voulait rester au FCN la saison prochaine…

