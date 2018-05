AUDIO. «Minute Papillon!»: Violences à Gaza, reblochon contaminé et Djorkaeff à Nantes?

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce soir :

- La communauté internationale appelle à la désescalade dans la bande de Gaza. Depuis ce matin, de graves violences ont lieu à la frontière israélienne.

- L’homme soupçonné d’agression sexuelle sur une candidate de Koh Lanta a été placé en garde à vue ce matin en Seine-Saint-Denis.

- Tous les reblochon de la société Chabert sont rappelés. En cause : la présence de la bactérie E. Coli.

- Quim Torra a été élu à la tête de la Catalogne cet après-midi. Novice en politique, l’éditeur a été choisi par le président séparatiste déchu Carles Puigdemont.

- La Nes Classic Mini, héritière de la toute première console Nintendo sortie en 1987, va être rééditée. Plus d’infos sur notre site.

- Youri Djorkaeff bientôt au FC Nantes ? Selon une information 20 Minutes, l’ex-milieu de terrain et champion du monde 98 plaît beaucoup à Waldemar Kita.