FC Nantes: Waldemar Kita songe à Youri Djorkaeff pour un poste de directeur sportif

Youri Djorkaeff. — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Youri Djorkaeff à Nantes ? Le profil de l’ancien milieu de terrain international français, champion du monde en 1998, âgé de 50 ans, plaît beaucoup à Waldemar Kita pour un éventuel poste de directeur sportif. Les deux hommes doivent d’ailleurs se rencontrer ce lundi pour évoquer cette possibilité.

« Assumer un poste de directeur sportif ? Oui, bien sûr. Ça fait deux ans que je travaille sur un projet aux Etats-unis. Malheureusement, il n’a pas abouti. Mais j’ai été cherché ce que j’avais envie de faire. Je veux m’investir dans un club. Au PSG ou ailleurs. » C’est ce que déclarait en avril dernier, à l’émission 19h30 Sport sur Canal + Sport, Youri Djorkaeff à propos de ses envies pour l’avenir. Waldemar Kita veut lui proposer cette mission (absente) à Nantes et entend donc modifier l’organigramme sportif au club. Reste à savoir si les deux parties arriveront à se mettre d’accord…

Son fils Oan joue à Nantes

A la retraite depuis 2006 [il a fini au Red Bulls de New York], l’ancien joueur de Monaco, PSG, Inter Milan et Kaiserslautern notamment, sera consultant cet été pour la prochaine Coupe du Monde en Russie pour le groupe TF1. Pour information (et ce qui pourrait expliquer en partie cette idée de WK), son fils Oan, qui dispose d’un contrat pro de deux ans encore, joue en équipe réserve du FC Nantes​ depuis l’été dernier.

>> A lire aussi : FC Nantes: Le fils de Youri Djorkaeff arrive chez les Canaris

>> A lire aussi : FC Nantes: Alors, qui maintenant pour succéder à Claudio Ranieri?