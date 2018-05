FC Nantes: Recontacté par Kita, Gerard Lopez revient dans la course comme une fusée

Gerard Lopez sous le maillot de Valence en 2000. — CHRISTOPHE SIMON / AFP

Qui après Claudio Ranieri ? La direction du FC Nantes multiplie les entretiens avec les entraîneurs pour trouver un successeur au technicien italien, qui a annoncé ce jeudi midi qu’il ne poursuivrait pas l’aventure à la Jonelière.

FC Nantes: Quelle surprise! Claudio Ranieri et Nantes, c'est officiellement fini https://t.co/jJs7V18kPN via @20minutesnantes pic.twitter.com/h1mUbMRJy6 — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) May 17, 2018

A ce jour, 3 candidatures semblent se détacher : Jocelyn Gourvennec (46 ans), licencié de Bordeaux en début d’année, l’Espagnol Gérard Lopez (39 ans), viré de la réserve de Barcelone fin avril dernier, et le Portugais Miguel Cardoso (45 ans), en poste dans le club de Rio Ave. Les trois techniciens ont tous été reçus.

Dans l’esprit de Waldemar Kita, Gourvennec était le grand favori il y a encore quelques jours. Un entretien a même eu lieu mardi dernier. Il s’est bien déroulé. Au FC Nantes, l’ancien coach de Guingamp a le soutien de plusieurs formateurs. Gourvennec, contacté par 20 Minutes en début de semaine, n’a pas répondu.

Gerard Lopez séduit de plus en plus

Pourtant, l’entrevue avec Gerard Lopez à Paris, lundi, a semble-t-il redistribué les cartes. Au point que la direction nantaise l’a recontacté mercredi. Un nouveau rendez-vous devait même avoir lieu ce jeudi à nouveau à Paris… L’ancien coach de la réserve de Barcelone a séduit par son discours sur le jeu et a agréablement surpris par sa connaissance pointue de l’effectif actuel des Canaris et des jeunes pousses de la Jonelière. Son manque d’expérience qui semblait être un frein pour Waldemar Kita, n’en serait plus vraiment un.

Enfin, la candidature de Miguel Cardoso reste en course, mais semble avoir un temps de retard sur les deux autres… La direction du FCN devrait se décider sous 8 jours.

