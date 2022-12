Comme le chapon, le foie gras et les huîtres, c’est une valeur sûre des fêtes de fin d’année. L’élection du Paint d’or 2022 est de retour, pour votre plus grand bonheur, surtout celui de vos yeux. L’avantage, contrairement au repas de Noël où vous devez vous farcir les avis les plus farfelus qui soient sur cette planète, c’est que, avec les Paint d’or, c’est vous qui décidez du sort de cette élection.

Cette année, encore, la sélection a été compliquée à faire, surtout avec les Jeux olympiques d’hiver et la Coupe du monde de foot qui sont venues garnir notre armoire à Paint bien dégueu. Il y en aura pour tous les goûts. De l’œuvre d’art, du montage bien moche, du revendicatif, du révolutionnaire… Le choix va être compliqué. C’est donc vous, Minutos et Minutas qui allaient départager tout ce beau monde. On vous présente les nommés et vous trouverez, à la fin, le sondage pour départager tout le monde.

Démocratie partout

Pour rappel, qu’est-ce qu’un bon Paint ?

Un montage propre OU dégueu au possible.

Un montage avec une bonne vanne, une bonne référence.

Un montage avec un minimum de boulot.

Compte double : une bonne vanne et une ref qui colle au contexte.

Les nommés au Paint d’or 2022 sont :

Kylian Mbappé, le cheatcode des Bleus, qui peut tout renverser en un coup de manette.

Kylian Mbappé, le cheatcode des Bleus - Rockstar Games





Mauricio Pochettino qui revient hanter le Parc des Princes.





Enlevez-nous Paint, épisode 7283993 - Aurelien Morissard/AP/SIPA





La Pologne qui joue à « Des chiffres et des lettres » pendant le Mondial





Krychowiak, Lewandowski en mode calculs contre l'Argentine - 20 Minutes





Mbappé et les stormtroopers





AnaKylian et Hakimitroopers - 20 Minutes





Deschamps qui s’essaie à l’espagnol





Les Bleus ont hérité d'un tirage plutôt clément au Mondial 2022. - Franck Fife / AFP





Djokovic en Spartacus à l’Open d’Australie





Kirk Djokovic dans son meilleur rôle. - RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA





Harry Kane et les Anglais qui pleurent





La qualité est au rendez-vous - 20 Minutes productions





Kylian, de la Flamme, aux trophées UNFP





Mais mon choix est fait - La Flamme





Gilles Simon et son fan argentin sorti de nulle part





Champion du monde, Gilles - Sander Koning / ANP / AFP





Les invités VIP de Galthié





Cabrel a motivé les troupes. - Franck FIFE / AFP





Encore du Djokovic, qui nous a bien inspirés





Djo file en Australie - Instagram feat 20 Minutes productions









A vos votes !!









Merci à toutes et tous pour votre participation. Promis, l’année 2023 sera aussi riche en créations.