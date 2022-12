La Fédération française de football a décidé de frapper vite, et fort. C’est ce que révèlent nos confrères de L’Equipe, l’instance du football française va porter plainte contre les auteurs de messages racistes, publiés notamment sur les réseaux sociaux de Kolo Muani, Coman, Tchouaméni et Lloris. Ces messages haineux ont été postés à l’issue de la défaite en finale, lors de la séance des tirs au but, de la France contre l’Argentine.









La FFF souhaite donc rapidement réagir, après les critiques qu’elle avait reçues pour son manque de soutien envers Kylian Mbappé. L’attaquant des Bleus avait été victime de messages racistes après son tir au but manqué face à la Suisse, lors de l’Euro 2021. Plusieurs joueurs des Bleus ont été contraints de désactiver les commentaires sur les réseaux sociaux après leur défaite face à la bande à Messi.