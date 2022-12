Un faux tweet qui allume des accusations de racisme. « Lorsque la France gagne, ils sont français, mais quand elle perd alors ces joueurs sont africains d’origine. Honte à la France », réagit ainsi un internaute en réponse à ce message relayé sur Facebook et Twitter, depuis la défaite des Bleus dimanche face à l’Argentine, tandis qu’un autre dénonce « le racisme de la presse française ».

Ce tweet pointe du doigt Aurélien Tchouaméni et Kingsley Coman, qui ont échoué lors des tirs au but. Plusieurs internautes ont pensé qu’il était écrit par RMC sport, car le nom et le logo du média apparaissent dans le tweet.

« Aurélien Tchouaméni, camerounais d’origine, et Kingsley Coman, franco-guinéen, ont tous les deux raté leur tir au but », lit-on dans ce message.

Ce tweet a été relayé par plusieurs comptes sur Facebook.

FAKE OFF

Ce tweet n’a pas été écrit par la rédaction de RMC, mais par un compte anonyme. Plusieurs indices le laissaient penser, comme l’erreur sur la nationalité de Kingsley Coman, qui n’est pas franco-guinéen, mais français. Le logo utilisé est un ancien logo de RMC. Le nom d’utilisateur du compte n’était pas @RMCSport, qui est le compte officiel de ce média, mais @apericube_. Un nom qui inspire peu le sérieux. Une impression confirmée par la biographie du compte, qui se définit comme « troll ». Son animateur ou animatrice, qui affiche son soutien pour l’Argentine, a par ailleurs fait un grand ménage : le tweet original a été supprimé, la photo de profil et le nom d’utilisateur modifiés.

Kingsley Coman a été victime d’insultes sur sa page Instagram après la défaite hier soir, tandis que les commentaires ont été désactivés sur le compte d’Aurélien Tchouaméni.