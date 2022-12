La polémique naissante - rapidement étouffée - est partie d’un tweet publié mercredi matin sur le compte de Pierre Oliver. Le maire LR du 2e arrondissement de Lyon s’est offusqué de la fin de la gratuité des parkings municipaux dont bénéficient les policiers travaillant à Lyon. La mesure, instaurée lorsque Gérard Collomb dirigeait la ville, permet aux forces de l’ordre de pouvoir se garer plus facilement afin de se rendre sur le lieu de travail.

Sauf que mercredi, une affichette collée dans l’un des parkings de la ville indiquait clairement que ce privilège prendrait fin à la fin de l’année. « A partir du 1er janvier 2023, il n’y aura plus aucune gratuité police sur l’ensemble des parcs LPA. Merci de votre compréhension. » Un message signé LPA, le gestionnaire des parkings municipaux.





Mesure anti-police à #Lyon.



Les élus écologistes vont supprimer le stationnement police dans les parkings @lpa_mobilites



1/cela pose un problème de sécurité pour nos agents!



2/les effectifs de police municipal fondent depuis 3 ans



Très rapidement et un peu dans l’affolement, la société a répondu qu’il s’agissait d’un « message erroné ». « Il y a eu une erreur de compréhension de la part d’un employé du parc LPA qui a pris l’initiative, sans y être autorisé, d’apposer une affiche avec cette fausse information », précise la société à 20 Minutes. Et d’ajouter : « Il n’y a aucun changement de tarification et de conditions d’accès concernant les véhicules dans nos parkings, que ce soit pour les policiers municipaux ou nationaux. Nous renouvelons nos excuses pour cet affichage erroné qui a été retiré. »