L’Allemagne crie au scandale. Dans un journal télévisé de la chaîne télévision Welt, avant la rencontre en demi-finale France-Maroc de la Coupe du monde, le présentateur a consacré un sujet sur le signe effectué par les joueurs marocains pendant les matchs. Le sujet montre une photo de trois joueurs de l’équipe marocaine de football en train de lever l’index vers le ciel. On distingue de gauche à droite Ilias Chair, Abdelhamid Sabiri et Zakaria Aboukhlal.

Selon le média allemand, le signe en question serait le même adopté par les terroristes de l’Etat islamique (EI). « On ne sait pas s’ils étaient conscients de la signification du geste avant les djihadistes », réprimande la chaîne. Le média semble surtout faire un amalgame entre terrorisme et religion. 20 Minutes vous explique pourquoi.

FAKE OFF

Sur l’image, les trois joueurs de l’équipe marocaine de football prennent la même pose avec l’index levé vers le ciel. Nous pouvons retrouver la même photo sur le compte Twitter du joueur Ilias Chair, juste après la victoire contre le Portugal le 6 décembre.

QUARTER-FINALS 🇲🇦 El Hamdoulillah 🤲🏼 pic.twitter.com/srubnBjHaj — Ilias Chair (@IliasChaiir) December 6, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



D’après la chaîne Welt, le signe aurait un lien avec les terroristes de l’Etat islamique. Mais c’est faux. Il n’y a aucun message de radicalisation des joueurs marocains derrière cette photographie. « Il s’agit simplement d’une célébration religieuse pour dire que s’ils en sont arrivés là, c’est grâce à Dieu », affirme Said El Abadi, journaliste sportif chez Canal.

Un signe religieux

Pour mieux comprendre la signification de ce symbole, nous avons interrogé un ancien membre du Conseil des imams. « Ce signe désigne l’unicité divine. C’est la reconnaissance que Dieu est unique », nous explique-t-il. Avant d’ajouter : « C’est un geste que l’on peut faire dans toutes les circonstances de la vie, mais c’est avant tout un retour à Dieu pour lui montrer notre reconnaissance ». Ce signe est donc une façon de réaffirmer sa foi, avant d’être un geste politique.

Que répondre à la chaîne allemande qui s’interroge sur la légitimité de ce geste après sa réutilisation par les combattants de l’Etat islamique ? « Ce n’est pas parce que c’est utilisé par Daesh qu’on doit l’abandonner. Ce n’est pas parce que certains hommes de Daesh vont à la mosquée et font le jeûne qu’on doit aussi abandonner ces traditions de l’islam », compare l’ancien membre du Conseil des imams. Ce dernier regrette d’ailleurs que la question se pose pour les joueurs musulmans et non pour les joueurs chrétiens qui font également des signes de croix pendant les matchs. « C’est le même signe d’unicité ».

La récupération par l’Etat islamique

D’ailleurs, la question du signe de l’index pointé vers le ciel revient souvent. En 2019, par exemple, deux hommes avaient été placés en garde à vue après des selfies index vers le ciel devant la cathédrale de Strasbourg. Les deux hommes avaient été placés en en garde à vue pour apologie du terrorisme. La BBC avait alors décrit ce signe comme « un salut de l’EI », avant de présenter ses excuses.

A l’époque, le chercheur en sociologie politique Thomas Pierret expliquait auprès de 20 Minutes que le geste était systématiquement récupéré par l’Etat islamique. « En associant de manière systématique ce signe à la communication de leur groupe, il va finir par y être associé par un nombre important de gens. C’est exactement ce que souhaite Daesh », soulignait le chercheur, dénonçant « une stratégie de branding ». « Ils transforment des symboles qui sont partagés par tout le monde en symboles qui leur seraient propres ». Une stratégie qui malheureusement marche à certains coups.