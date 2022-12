France-Maroc EN DIRECT : On se réveille en pensant déjà à la finale de nos Bleus dimanche... Suivez la journée de jeudi avec nous...

08h25 : Un virus dans le groupe bleu ?

La question a été posée à Didider Deschamps après donc les forfaits d’Upamecano et Rabiot mercredi soir. Réponse du sélectionneur ? « On n’est pas anxieux ou quoi que ce soit. Vous (les journalistes) êtes aussi à Doha, les températures ont plutôt baissé et vous devez aussi avoir la climatisation à fond. Ce sont des états fébriles, on fait tous attention. Avec les joueurs qui ont fait d’énormes efforts, les défenses immunitaires sont plus faibles. Comme par hasard, pour Dayot, c’est arrivé tout de suite après le match. Les organismes sont très sollicités, forcément on peut être plus sensibles à tout ce qui pourrait être viral. Sans penser à d’autres choses. On prend les précautions, on s’adapte. Tout ce qui est viral est transmissible. Sans rentrer dans de la parano, on a pris des précautions avec Dayot pour qu’il n’y ait pas de contact. Pour Adrien (Rabiot) aussi. »