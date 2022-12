Ça n’est pas une surprise, plus on avance dans la compétition, plus les audiences grimpent en flèche. La victoire de l’équipe de France contre le Maroc (2-0) en demi-finale de la Coupe du monde a ainsi réuni mercredi soir 20,69 millions de téléspectateurs sur TF1, qui enregistre là un nouveau record d’audience.

Selon des données de Médiamétrie publiées jeudi et le groupe TF1, il s’agit même de la plus forte audience enregistrée pour une Coupe du Monde depuis 2006. Et de la plus forte tous programmes confondus depuis six ans. Un pic d’audience à 23,3 millions de téléspectateurs a été observé.





Le quart de finale contre l’Angleterre avait été suivi par 17,7 millions de téléspectateurs, avec un pic à 20,1 millions au moment du coup de sifflet final.