France - Maroc EN DIRECT : Upamecano et Rabiot espérés au coup d'envoi... Suivez l’avant-match avec nous...

France 🇫🇷 🆚 🇲🇦 Maroc



Bonne Courage au Maroc 🇲🇦 🇸🇳



We wish Morocco good luck from Senegal 🇸🇳 🇲🇦

.

.

.#football #senegal #francemaroc #africa @EnMaroc @FIFAWorldCup pic.twitter.com/f1veoZxqks