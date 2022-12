D’un de nos envoyés spéciaux à Al-Khor (Qatar),





Par ici la finale ! Les Bleus ont battu le Maroc (2-0) en demi-finale de Coupe du monde et rejoignent l’Argentine de Lionel Messi en finale. Ils peuvent dire merci à Didier Deschamps, qui a piégé le Maroc à son propre jeu, et aux remplaçants de Rabiot et Upamecano, absents ce soir. Konaté et Fofana se sont illustrés ce soir, et font assurément partie des meilleurs Bleus sur le champ de bataille à Al-Khor.

Comme après chaque rencontre de l’équipe de France durant ce Mondial, 20 Minutes vous propose de départager les prestations des joueurs tricolores. Le petit commentaire est pour nous (il faut appuyer sur le petit « i » en bas à droite de l’image), mais le classement est pour vous. Pouce vert, pouce rouge, c’est à vous de jouer.









Merci d’avoir participé à la notation des joueurs. On vous donne rendez-vous pour la finale France-Argentine, dimanche. Un match à suivre sur notre site, évidemment.