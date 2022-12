On vous voit, les squatteurs, qui occupent une table, dans les bars, les soirs de gros matchs, et qui ne commandent qu’une bière ou un café. A Montpellier (Hérault), le patron du Café des arts et du Mustang, deux établissements qui retransmettent les rencontres de la Coupe du monde 2022, a trouvé une solution pour chasser les clients indélicats : dans ces bars, quand l’affluence est forte en raison d’un match très attendu, il faut payer 25 euros de consommations à l’avance. Ce sera le cas ce mercredi soir, pour France-Maroc.

« C’est pour éviter que certains ne commandent qu’un café ou un sirop, c’est tout », et restent tout le match, confie à 20 Minutes Paolo, le patron du Café des arts et du Mustang, qui, comme ses confrères, est pris d’assaut, depuis le début du Mondial.

« Ce n’est pas nouveau, reprend-il. Dès qu’il y a des gros matchs, je fais comme ça. » Ainsi, ce soir, « si deux personnes s’installent, on ouvre une table, elles paient à l’avance 50 euros, elles mangent et elles boivent ce qu’elles désirent, explique un serveur. Si le prix dépasse 50 euros, elles paient le supplément. Si c’est moins, c’est perdu. »