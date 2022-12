Le bilan des personnes décédées en marge de la Coupe du monde au Qatar vient malheureusement de s’alourdir mardi. Les organisateurs du Mondial viennent en effet d’annoncer le décès d’un agent de sécurité, qui avait subi « une chute grave », dans la nuit de vendredi à samedi au stade de Lusail, après le quart de finale Argentine - Pays-Bas. L’homme se nommait John Njau Kibue (24 ans) et il avait été placé en soins intensifs durant trois jours, avant de succomber à ses blessures mardi.





Le Comité suprême de la livraison et de l’héritage, chargé des infrastructures du Mondial, assure dans un communiqué que « les organisateurs du tournoi vont enquêter en urgence sur les circonstances de la chute et fourniront de plus amples informations dès la fin de l’enquête ». Ce communiqué précise que les organisateurs s’engagent à ce que la famille de la victime « reçoive ce qui lui qui revient de droit et l’argent qui lui est dû ».

Il s’agit du deuxième accident mortel au Qatar depuis le début du Mondial, après celui d’un travailleur philippin d’une quarantaine d’années, qui a chuté durant des réparations au sein du camp de base de la sélection saoudienne. Pas moins de trois journalistes travaillant sur la Coupe du monde sont également décédés ces derniers jours au Qatar : le reporter américain Grant Wahl (48 ans), le photojournaliste qatari Khalid Al Misslam (44 ans), et le journaliste britannique d’ITV Roger Pearce (65 ans).