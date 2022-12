De notre envoyé spécial à Doha,

On aurait aimé savoir jusqu’où il aurait pu aller avec un Mbappé, un Haaland ou un Suker sorti tout droit d’une machine à remonter le temps. Probablement jusqu’au sacre planétaire. Mais Luka Modric ne le saura jamais. De même qu’il est impossible de savoir à quoi aurait ressemblé la demi-finale contre l’Argentine sans ce penalty généreusement offert à Alvarez, venu s’écraser contre Livakovic dans la surface croate à la demi-heure de jeu.

« Le penalty a été un moment clé, regrette le milieu du Real, abattu en zone mixte. On était bien, on contrôlait le match. (L’arbitre) ne nous a pas donné un corner et ça a abouti au penalty. D’après moi, il n’y a pas (penalty). Il tire et notre gardien sort devant lui, je n’arrive pas à croire que (l’arbitre) a accordé ce penalty. C’est comme ça, on ne peut pas changer. »





Dommage. On le rejouerait bien, ce match, sans cette faute. Juste pour voir. Avant ça, on se voyait bien partis pour 120 minutes et des pénos au bout d’une soirée chiante à mourir, que seuls Messi et Modric auraient été capables d’éclairer. Car disons-le, si l’Argentin est tout seul sur sa planète, le Ballon d'Or 2018 est à ranger parmi les tout meilleurs de l’histoire du jeu à son poste. Etre capable de faire lever les foules sur un petit pont, un contrôle, une feinte de corps ou une frappe, bref, être le meilleur de son pays en demi-finale de Coupe du monde - à 37 ans - n’est pas donné au premier venu.





Sergio Aguero found Luka Modric in the tunnel 😢❤️ pic.twitter.com/WKRWxaZDud — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2022



Quand son équipe sombrait dans le désespoir, il était le seul à continuer de jouer, à proposer. Il n’y croyait pourtant pas plus que ses camarades d’infortune : ses gestes n’allaient plus tant dans le sens du but que vers le beau, un dernier élan de panache pour parapher l’œuvre inachevée, le rêve inassouvi. Mais toujours dans l’élégance.

Applaudi par les supporters argentins

Luka Modric est « triste », et nous avec lui. Ultime preuve de sa grandeur, le meilleur joueur du Mondial 2018 a été chaleureusement applaudi par les milliers de supporters du Lusail Stadium. « Si les fans argentins m’ont applaudi, je ne peux que les remercier, ils ont créé une atmosphère incroyable. » Maigre consolation pour un homme avide de trophées, si proche de la satiété. Sauf longévité hors du commun, il manquera pour toujours à son palmarès cette fichue Coupe du monde, avec qui il n’en a cependant pas terminé. Samedi, Luka Modric enfilera une dernière fois les crampons sur la scène mondiale pour essayer d’aller claquer le bronze. « Si on l’obtient, c’est un bon résultat. »