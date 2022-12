Si on ne le voyait pas sur le terrain, on pourrait jurer que Kylian Mbappé est resté à Paris lors de cette Coupe du monde. Pour la énième conférence de presse de l’équipe de France, ce lundi, toujours pas la moindre trace du chico de Bondy. A la place, Jules Koundé et Raphaël Varane se sont présentés face aux médias, eux qui avaient pourtant déjà fait le job en début de rassemblement. Interrogé sur l’objectif initial fixé par la Fédération et son président Noël Le Graët, à savoir une qualification en demi-finale, ce qui est chose faite, le capitaine des Bleus a clairement affiché ses ambitions d’ici à la fin de la compétition. Sans grande surprise, bien sûr, mais ça fait toujours du bien de le rappeler, les Bleus n’ont qu’un objectif en tête, c’est « la gagne ».









« On a déjà réalisé une belle compétition, c’est une satisfaction d’être en demi-finale car le niveau était très élevé, maintenant notre objectif de départ c’était la gagne, même si on sait à quel point c’est difficile, a expliqué le taulier de la défense française. Réussir à être dans le dernier carré c’est déjà une très belle performance mais le seul vrai objectif c’est la gagne. On est des compétiteurs et c’est vraiment ce qu’on souhaite. »

Varane ne veut pas « tomber dans la facilité »

Pour ça, il faudra éviter tout excès de confiance face à une équipe marocaine tombeuse des vices champions du monde croate en poule, de l’Espagne en huitième de finale et du Portugal en quart. Sur ce point, on peut faire confiance à Varane pour le rappeler à ceux qui auraient tendance de se voir déjà au stade de Lusail dimanche prochain sur les coups de 20 heures.

« On a assez d’expérience dans l’équipe pour ne pas tomber là-dedans (l’excès de confiance). Si le Maroc est à ce niveau de la compétition, ce n’est pas un hasard, une équipe qui défend très, très bien, ça va être un match extrêmement difficile, a-t-il assuré. C’est aussi à nous, les joueurs d’expérience, de le faire comprendre à tout le monde pour cette nouvelle bataille. Ce qui nous attend ça va être très, très compliqué, il ne faut surtout pas tomber dans la facilité, c’est une demi-finale de Coupe du monde, il faudra se donner à fond et batailler jusqu’au bout car une place en finale ça se mérite. »

Le professeur Koundé distribue les bons points

De ce point de vue, on peut faire confiance au tacticien Jules Koundé - un des Bleus les plus friands des analyses vidéo avant les matchs - qui a montré à plusieurs reprises qu’il connaissait sur le bout des doigts les forces de l’équipe de Walid Regragui. En défense, d’abord : « Ils sont très compacts, ils ont des lignes très resserrées, ils laissent peu de temps au porteur de balle de s’organiser. Et, surtout, ils coulissent très vite, il y a toujours beaucoup de joueurs côté ballon, ce qui rend la tâche plus difficile puisqu’il faut jouer avec peu de touches de balle, avec une circulation rapide pour essayer de les déséquilibrer en allant d’un côté à l’autre du terrain. »

Mais résumer le Maroc a une équipe bétonneuse serait leur faire offense. Le défenseur du Barça le sait, les Lions de l’Atlas ne sont pas maladroits non plus quand il s’agit d’attaquer. « On est bien conscient de leur qualité, bien qu’il n’ait pas toujours la possession du ballon, c’est une équipe très efficace offensivement lorsqu’ils ont le ballon, a-t-il assuré. Ils cherchent vite à combiner pour trouver leurs deux ailiers [Sofiane Boufal et Hakim Ziyech], qui sont de très bons joueurs qui savent se montrer dangereux. » Au vu de la manière dont Koundé a bien contenu Foden samedi soir, on peut partir l’esprit (un peu) plus léger de ce point de vue qu’au début de la compète.