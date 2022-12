Comme pour nous (mais il ne faut surtout pas le répéter à notre chef), les Bleus ont passé une journée off, lundi, après la qualification en quart de finale contre la Pologne. Ils reprennent le chemin de l’entraînement ce mardi en vue du choc face aux Anglais en fin de semaine. En attendant, on se fait un petit tour d’horizon de l’actualité des Bleus à Doha.









Journée de détente en famille pour les Bleus

Comme on le disait, Didier Deschamps a accordé une vraie journée de repos à son groupe, qui a pu, dans les heures qui ont suivi la qualif de dimanche profiter de leurs proches et d’un bon petit barbec dans leur hôtel, avant que chacun aille vaquer à ses occupations. Glandouille au bord de la piscine, petit tour sur les plages privées et les restos chicos de Doha. Les joueurs et leurs familles profiteront d’un dernier repas commun mardi midi avant que tout ce petit monde ne soit invité à laisser le groupe se concentrer sur l’Angleterre.

La FIFA rejette la réclamation des Bleus

Pendant ce temps, et sans donner la moindre explication, la FIFA a retoqué le recours de la Fédération française de football au sujet du but de Griezmann injustement annulé par le VAR après le coup de sifflet final du match contre la Tunisie. Une jurisprudence dangereuse pour l’instance puisque désormais on part du principe qu’un arbitre peut revenir sur une décision en faisant appel à la vidéo après la fin d’un match. La suite c’est quoi ? L’arbitre fait un mauvais rêve et décide d’annuler comme par magie un but lors de la finale de la Coupe du monde. On réveille tous les joueurs en pleine nuit et on reprend la partie ? La FIFA, créatrice de conneries sans limites depuis plus de 100 ans.

Varane hausse le ton à la mi-temps de France-Pologne

Ce n’était pas le discours emprunt de testostérone de Paul Pogba avant le match contre l’Argentine en Russie, mais les mots ont eu visiblement la même portée. Nos confrères de L’Equipe nous ont appris que Raphaël Varane avait pris la parole à la mi-temps de France-Pologne peu de temps après Didier Deschamps pour demander aux joueurs d’en faire plus après une première période bien pâlichonne. L’expérience internationale du défenseur de Man U et le respect qu’il inspire dans le groupe ont fait le reste. Au retour, si ce n’était pas encore la samba, les Bleus ont au moins mis plus de sérieux et d’impact en deuxième période. Espérons qu’ils n’auront pas besoin d’une piqûre de rappel le week-end prochain face aux Three Lions.

Le programme du jour

On reprend les bonnes habitudes avec la conférence de presse de deux jours dont l’identité n’est pas encore connue. Puis entraînement à la maison, au stade Jassim Bin-Hammad de Doha.