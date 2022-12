Toujours pas cette fois pour Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France ? Alors que tout semblait écrit pour un changement d’ère à la tête des Bleus, avec Zizou sur le banc après une décennie de Didier Deschamps, la nouvelle qualification dans le dernier carré des Tricolores changerait la donne. C’est en tout cas ce qu’indique Le Parisien ce dimanche matin, après le succès (2-1) arraché la veille contre l’Angleterre.





Selon le quotidien, DD va en effet rester en poste au moins jusqu’à l’Euro 2024 en Allemagne. La place en demi-finale de cette Coupe du monde assure au sélectionneur d’être maître de son destin. « Avant la demie, on discute. Après, c’est lui qui décide », a souvent répété Noël Le Graët. « Je serai là pour la demie et après, on verra, a pondéré Didier Deschamps, samedi soir en conférence de presse. Chaque chose en son temps. C’est très bien d’atteindre les objectifs fixés par son président. Je veux savourer ce qu’on vient de faire, d’être quatre ans après dans le dernier carré. Je ne pense pas à autre chose »

Pour autant, le sélectionneur des Bleus glisserait en privé qu’il veut au moins poursuivre son bail jusqu’à l’Euro 2024. Une compétition qu’il n’a pas encore remportée, après la finale en 2016 (0-1 contre le Portugal) puis le fiasco en 2021, avec le dénouement chaotique de son 8e de finale face à la Suisse. Tout de même, cela n’aurait-il pas de la gueule de s’arrêter sur un incroyable back to back de Mondial ?