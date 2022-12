France - Angleterre EN DIRECT : « Forts dans la tempête », les Bleus savourent leur place en demies… Vivez cette journée de dimanche avec nous…

09h20 : Finalement, cette version britannique de « The seum » n’est pas au-dessus du précédent belge de 2018 ?

Et hop, on vous propose plusieurs sujets écrits par William et Aymeric, qui étaient au match samedi soir à Al-Khor. En constatant la réaction des Harry Kane, Declan Rice et consorts après l’élimination anglaise, William est parti sur un parallèle entre ces Three Lions et la sélection belge en 2018, toutes deux marquées par une défaite contre l’équipe de France très (très) difficile à accepter.