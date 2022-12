France - Angleterre EN DIRECT : Un choc inédit à ce niveau et terriblement excitant... Suivez l’avant-match avec nous…

Si Koundé et Tchouameni prennent un carton jaune ce soir, et si la France se qualifie, les deux anciens Bordelais rateront la demi-finale. S’ils passent entre les gouttes, tout sera remis à zéro après ce quart de finale et ils pourront attaquer la demie (toujours éventuelle, rappelons-le) sans épée de Damoclès au-dessus de la tête. « Il ne faut pas avoir de retenue, ce serait la pire des choses, a averti Didier Deschamps hier en conférence de presse. Après, entre le dire et le faire, ce n’est pas toujours évident »