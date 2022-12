De notre envoyé spécial à Doha,

Que ce fut dur ! On remerciera longtemps Harry Kane de s’être trompé de sport au moment de transformer son second penalty à 2-1, mais l’équipe de France y est. Les Bleus sont en demi-finale de la Coupe du monde 2022, où ils retrouveront le Maroc. Et ils le doivent autant aux buteurs Tchouaméni et Giroud qu’au distributeur de bonbons Antoine Griezmann, auteur de deux passes décisives, samedi soir. Ce fut en revanche plus délicat pour Théo Hernandez et Kylian Mbappé.

Comme après chaque rencontre de l’équipe de France durant ce Mondial, 20 Minutes vous propose de départager les prestations des joueurs tricolores. Le petit commentaire est pour nous (il faut appuyer sur le petit « i » en bas à droite de l’image), mais le classement est pour vous. Pouce vert, pouce rouge, c’est à vous de jouer.





Merci d’avoir participé à la notation des joueurs. On vous donne rendez-vous pour les demi-finales mardi et mercredi. Des matchs à suivre sur notre site évidemment.