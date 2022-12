Il avait l’occasion de remettre à nouveau à hauteur l’Angleterre après une faute trèèèèèèèèès bête de Théo Hernandez, quelques minutes après avoir inscrit un premier penalty sans trembler face à son équipier en club Hugo Lloris. Le but de la prolongue au bout du pied, son 54e but pour les Three Lions, record de Rooney dépassé, et la perspective de bouter la France hors du Qatar, à un moment où les Bleus souffraient terriblement.





Le moment choisi par Harry Kane pour rentrer dans la légende noire des très grands joueurs qui ont foiré leur pénoche au pire moment. Un drop affreux, que n’aurait pas renié son homologue du XV de la Rose Marcus Smith, mais c’était pas le bon sport. On compte sur les tabloïds anglais pour lui taper dessus au marteau dès cette nuit, et l’enfoncer au burin dimanche matin. Courage Harry, on est avec toi. Et merci pour le cadeau.