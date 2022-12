Trois demi-finales de grande compétition en six ans, peut-être une quatrième finale en seize ans, deux étoiles, et qui sait, bientôt une troisième, pour un possible doublé jamais réalisé depuis le Brésil, il y a soixante ans. L’Equipe de France nous fait rêver depuis une vingtaine d’années en enchaînant les performances lors des compétitions européennes et internationales, après avoir longtemps été perçue comme une sélection qui parfois jouait bien mais ne gagnait jamais, voire ne se qualifiait pas pour la Coupe du monde (songez à la traversée du désert entre 86 et 98).

Supporters des Bleus, avez-vous conscience de vivre un moment exceptionnel dans l’histoire d’une vie de fan de foot ? Comment vivez-vous cette période faste du football français ? Pour les plus anciens qui ont connu les années de vache maigre, est-ce que vous parvenez à savourer ces résultats tout en rappelant qu’il faut se souvenir d’où on vient ?

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance !