Avec le Ney, tout est public. Roi de la com ', la star brésilienne a surpris son monde ces dernières heures. Dans la nuit de dimanche à lundi (heures françaises), il a publié sur son compte Instagram… des conversations privées venant de WhatsApp. Pas tendancieuses hein, mais avec ses coéquipiers en Seleçao : Marquinhos, Thiago Silva et Rodrygo.









Pourquoi faire ça ? « J’ai décidé d’exposer ces messages (sans leur permission) pour montrer à quel point nous voulions ce titre et à quel point nous étions unis », s’est-il justifié, en redisant sa « tristesse » après l’élimination en quarts contre la Croatie. « Je suis très fier de faire partie de cette sélection. Je suis devenu fan de chacun d’eux ! Ce groupe sera toujours dans mon cœur », a-t-il encore écrit dans sa story.

Sinon, que retenir de ces échanges ? Déjà que le joueur du PSG n’en veut pas à son partenaire de club et de sélection Marquinhos, qui a envoyé son tir au but sur le poteau. « Un penalty ne changera pas ce que je pense de toi », écrit-il. « Je voulais vraiment bien faire les choses, putain… et dire que ce penalty est un obstacle dans notre rêve. Mais nous devons être forts, nous donner du temps et voir ce que le football nous réserve encore », lui répond le défenseur.





Autre échange, cette fois avec Thiago Silva. « Je voulais vraiment te donner cette coupe », envoie le Ney au vétéran de Chelsea, qui avoue sa peine. « J’ai tout le temps envie de pleurer […] Je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas croire que nous avons perdu. » Un grand émotif, « O’Monstro ». Visiblement davantage que Rodrygo, qui avait, comme Marquinhos, raté son tir au but. Il s’en excuse auprès du Ney. « Pourquoi tu demandes pardon, tu es fou ? Seuls ceux qui frappent [des penaltys] les ratent et tu es un as », lui répond le n°10, un brin chambreur : « Mais ensuite, je t’apprends à les frapper… »