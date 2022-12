Coupe du monde 2022 EN DIRECT : J-2 avant France-Maroc, stats défavorables pour les Bleus… Suivez cette journée de lundi avec nous…

8h00 : Hello à vous, chers demi-finalistes de Mondial (mais pas seulement) !

Voilà une nouvelle journée à patienter, ce lundi, sans le moindre match de Coupe du monde au menu. L’excitation est en tout cas grandissante, à deux jours de l’affiche France-Maroc de mercredi (20 heures). On se projette donc, plus que jamais, sur la perspective d’un incroyable doublé 2018-2022 par ici. Bon, il va falloir d’abord se coltiner ces héroïques Lions de l’Atlas, et on va absolument tout vous dire par ici des préparatifs de cet affrontement inattendu. On suivra aussi bien sûr les sélections argentine et croate, qui disputeront mardi (20 heures) l’autre demie de ce Mondial. Et puis comptez sur nous pour vous régaler en vous partageant tous les sujets de nos envoyés spéciaux, ainsi que des infos insolites qui entoureront cette compétition au Qatar.

» Pour suivre l’actu de cette Coupe du monde minute par minute, ou presque, vous êtes à la bonne adresse…