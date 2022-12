Les images de Messi en colère, c’est le moins que l’on puisse dire, contre Weghorst ont fait le tour du monde, mais l’embrouille était encore pire avant l’interview de fin de match. C’est ce que raconte le journaliste Esteban Edu, qui a réalisé l’entretien, au quotidien Olé : « La colère de Messi concernait surtout la séance des tirs au but, quand les Néerlandais tentaient de gêner les Argentins. Le 19 [Weghorst] attendait dans le tunnel, il se rapproche de Messi et lui demande son maillot. C’est à partir de là que Leo a commencé à se chauffer. Le joueur hollandais ne comprenait pas, il s’est arrêté et Messi l’insultait. Il l’insultait bien plus avant le début de l’interview durant laquelle il était un peu plus calme. »









Une colère froide, au point que La Pulga était comme absente au moment de répondre aux questions du journaliste. « Leo ne m’a calculé à aucun moment pendant l’interview. Il était tellement chaud qu’il ne m’a pas regardé et n’écoutait pas mes questions. Je l’ai interrogé sur sa passe incroyable pour Molina et lui m’a parlé de van Gaal, de la FIFA… Je n’ai pas pu l’interroger. À un moment, alors qu’on était à l’antenne, je lui ai dit : " Tranquille Leo " parce qu’il y avait beaucoup de personnes de la FIFA et on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. » L’instance du football mondial a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre des deux sélections, mais Lionel Messi sera bien sur la pelouse pour affronter la Croatie, mardi (20 heures).