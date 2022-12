Hey Jude… détends-toi, ça va passer ! Le seum anglais après l’élimination en quart de finale du Mondial face à la France continue. C’est cette fois le talentueux joueur de Dortmund, Bellingham, qui s’y est mis. Comme son partenaire Declan Rice dès la fin du match ou la légende Gary Linecker dans la soirée de samedi.

Sur Instagram, le n° 22 des Three Lions a publié une photo de lui où il apparaît couché sur la pelouse, abattu. Il y va aussi de son petit paragraphe : « Celle-là (cette défaite) sera douloureuse très longtemps. La meilleure équipe de la soirée est sortie, c’est parfois le football », écrit-il d’abord, un brin philosophe (et amer). Puis viennent les habituels encouragements à ne pas laisser tomber et les remerciements…





« Quoi qu’il en soit, je suis tellement fier des efforts, du combat et des performances de mes coéquipiers tout au long du tournoi. Merci également aux fans pour l’amour et le soutien de ces dernières semaines, restez avec nous, même dans ce moment difficile car nous utilisons cette expérience pour continuer à grandir en équipe pour les futurs tournois. Gardez la foi, notre heure viendra. » Pas cette année, donc. Dans deux ans à l’Euro, peut-être.