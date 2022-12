Il est déjà l’heure d’attaquer une nouvelle semaine, laissant derrière nous ce samedi soir de rêve et ce dimanche de plénitude, bien calé dans nos certitudes d’être à nouveau dans le dernier carré de la plus grande des compétitions. Avant de se projeter sur la demi-finale qui attend l’équipe de France, mercredi, face au Maroc, arrêtons sur les heures qui ont suivi l’élimination des Three Lions.

Fiesta, couscous, pizzas et grasse mat'

Après avoir reçu la visite de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Catsera dans le vestiaire, qui leur a tenu un rapide discours, debout sur une malle en fer, les Bleus ont fêté la qualif comme ils le font désormais à chaque fois, en chantant en mode yaourt la chanson « Freed from desire » de Gala. Rentrés à leur hôtel sur les coups de 3 heures du matin, ceux-ci ont fait un repas de fête avec couscous et/ou pizzas préparées par le chef napolitain du complexe Al-Messila. Les festivités se sont prolongées pour certains jusque tard dans la nuit et tout ce beau monde a été autorisé à faire la grasse mat' le dimanche matin.









Griezmann succède à Varane

Avant cela, alors que les Bleus n’étaient encore qu’à la moitié du combat face aux Anglais, plusieurs cadres du vestiaire ont pris la parole à la mi-temps de France-Angleterre. En plus de Deschamps et Lloris, et après Varane contre la Pologne, c’est Antoine Griezmann qui a pris la relève pour faire passer un message à ses troupes, qu’il sentait pas loin de basculer du mauvais côté alors que les Anglais, eux, dégageaient une impression de force. « On ne rejouera peut-être jamais une qualification pour une demi-finale de Coupe du monde. On a tous envie de vivre ça. On ne peut pas rentrer à la maison ce soir, les gars. On doit en faire plus », a-t-il en substance dans des propos rapportés par un membre du groupe France à nos confrères de L’Equipe. On le voit, chacun des leaders se relaie pour pallier l’absence de l’arrangeur Paul Pogba. Avec pas mal de réussite pour le moment.

Benzema encourage les Bleus

Silencieux sur les réseaux sociaux depuis son départ en catimini du Qatar, Karim Benzema, qui a repris l’entraînement avec le Real Madrid, a posté un message d’encouragement sur Twitter avec un montage dans lequel on n’aperçoit non pas un, ni deux, ni trois mais bien quatre Olivier Giroud ! Preuve qu’il l’aime bien son petit karting adoré.





Allez les gars, encore 2 matchs on y est presque… derrière vous.. Vamonos 🔥 #AllezLesBleus pic.twitter.com/DyE6hYhwf6 — Karim Benzema (@Benzema) December 11, 2022







Un dimanche de récupération

Après une courte nuit de sommeil, les titulaires de la veille (+ Coman, seul joueur à être entré en jeu samedi) ont eu droit à une journée plutôt tranquille à base de balnéothérapie pour réparer les corps usés par la bataille livrée la veille, de sieste et d’une légère séance d’entraînement sous le regard de quelques familles de joueurs présentes sur place.

Le programme du jour

Lundi, les Bleus rentrent pleinement dans la préparation du match face au Lion de l’Atlas, qui va arriver vite, très, très vite. En effet, alors que ceux-ci avaient eu droit à six jours entre le huitième et le quart, ici les joueurs n’auront que deux jours pour s’entraîner avant de remonter sur le ring. Avant cela, Raphaël Varane et Jules Koundé se présenteront en conférence de presse depuis le stade Jassim-Bin-Hamad de Doha.