Coupe du monde 2022 EN DIRECT : Carton d’audience pour France - Danemark… Neymar inquiète… Vivez la journée de dimanche avec nous…

09h00 : Bon réveil à toutes et à tous, en ce jour d’Espagne-Allemagne !

Lancé depuis maintenant douze jours sur 20 Minutes, ce live de la Coupe du monde 2022 va vous accompagner jusqu’au dimanche 18 décembre, voire un peu plus si affinités (comprendre un défilé sur les Champs-Elysées le 19 donc). On est donc encore avec vous ce dimanche pour vous faire vivre de près ce Mondial, grâce notamment à Aymeric et William, qui sont présents à Doha. Au lendemain d’un France-Danemark (2-1) assez passionnant, on s’attend à avoir pas mal d’actualité concernant nos Bleus déjà qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial. On aura plein d’autres choses à vous faire vivre par ici, en plus des quatre matchs qu’on livera (à 11, 14, 17 et 20 heures). Avouez-le, vous vous l’êtes surligné dans votre agenda depuis mercredi, ce terrible choc Espagne-Allemagne, non ? Restez connectés par ici pour ne rien manquer des infos de cette Coupe du monde, même celles qui vous sembleront les plus futiles (bien notre came ça). Suivez le guide !

» Rendez-vous toute la journée de dimanche ici, et ce jusqu’à 22 heures et la fin du match Espagne-Allemagne donc, pour ne rien rater de ce qui se trame du côté de Doha et de ses environs.