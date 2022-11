Croatie - Canada EN DIRECT : Davies marque l'histoire du foot canadien et surprend les Croates d'entrée

On ne sait pas vous, mais nous on ne les sent pas trop les Croates sur cette Coupe du monde. Les finalistes en titre ont du mal à renouveler leur équipe, si ce n'est un peu en défense, et le tout manque de punch, comme on a pu le voir lors de leur premier match timoré face au Maroc. Mais on a aussi appris à pas aller trop vite en besogne avec cette équipe surprenante, alors on attendra la fin de cette deuxième rencontre pour vraiment se faire une idée. Ça ne s'annonce pas simple face au Canada, qui méritait dix fois mieux que cette défaite 1-0 face à la Belgique en milieu de semaine. Les Canucks s'avancent avec une grande soif de revanche.

>> Soyez là sur les coups de 16h30, ce match sent bon la surprise c'est moi qui vous le dis...