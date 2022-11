Pour l’instant, Lionel Messi est tendu vers un seul but : porter l’Argentine vers son troisième titre mondial, après 1978 et 1986, qui serait le premier et sans doute le dernier de la « Pulga », 35 ans. Mais alors que Leo, déjà auteur de deux buts en deux matchs, s’occupe de presque tout pour l’Albiceleste lors de la Coupe du monde au Qatar, son avenir se décide en coulisses. Selon The Times, il devrait s’écrire du côté de l’Inter Miami à partir de l’été prochain, même si un membre de son entourage, joint par RMC Sport, dément.

L’attaquant, en fin de contrat avec le PSG qui souhaiterait le conserver, deviendrait le joueur le mieux payé de l’histoire de la MLS s’il succombait aux sirènes du club de David Beckham. L’idole éternelle du Barça possède un sympathique pied-à-terre dans la ville floridienne, et ce n’est pas la première fois que de tels bruits apparaissent.

Cesc Fabregas et Luis Suarez comme appâts ?

Mais ils seraient d’autant plus fondés cette fois que l’Inter Miami chercherait aussi à attirer Cesc Fabregas, actuellement en préretraite à Côme, 18e de Serie B italienne, et Luis Suarez, qui a terminé sa pige au Nacional Montevideo. Soit deux amis très proches de Messi. Comme par hasard…









Selon le quotidien britannique, l’Argentin servirait aussi de merveilleuse tête de gondole en perspective du Mondial 2026, coorganisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.