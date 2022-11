Argentine-Mexique EN DIRECT : Les coéquipiers de Messi gênés par l'engagement mexicain...Suivez ce match avec nous...

Et si on perdait notre premier grand favori du Mondial avant même la fin de la première semaine ? Si l'Argentine, assise sur une série de 36 matchs sans défaite, faisait très peur il y a encore cinq jours, c'est désormais tout un peuple qui flippe de prendre la porte de façon tout à fait humiliante, qui plus est face au voisin mexicain qu'il a plutôt l'habitude de regarder avec une légère condescendance, au moins quand il parle de football. Mais on connaît l'histoire : un triplé de Lionel et ça repartirait comme en 14.

>> Rendez vous à partir de 19h30 juste après le match des Bleus pour le gros choc de la journée au Qatar.