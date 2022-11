Coupe du monde 2022 EN DIRECT : L'Argentine retient son souffle… Wembley aux couleurs arc-en-ciel... Suivez la journée de samedi avec nous

09h00 : BONJOUR ! La France a rendez-vous avec le Danemark, voire avec la gloire ! Enfin, avec les 8e de finale quoi...

Allez, on ne se relâche pas ! On s’étire un peu, on prend son thé/son café/son Armagnac (rayez la mention inutile) et on se bouge. Déjà qu’on vous fait une fleur en démarrant ce direct une heure plus tard que la semaine… Aymeric et William sont encore et toujours présents à Doha où bat le cœur de cette Coupe du monde si particulière. Le premier nommé couvrira le très attendu sommet du groupe D entre la France et le Danemark de 17 heures, qui peut d’ores et déjà ouvrir aux Bleus les portes des 8es de finale. Avant et après, on vous nourrira d’informations cruciales ou légères, entre deux matchs. Il y en aura encore quatre ce samedi. Outre celui de la bande à Deschamps, on vous fera vivre Tunisie - Australie (11 heures), l’autre rencontre du groupe D, et les deux rendez-vous du groupe C, Pologne - Arabie saoudite (14 heures) et Argentine - Mexique (20 heures). Lionel Messi peut dire adieu dès ce soir à ses rêves de Mondial, ou entretenir la flamme jusqu’au match contre la Pologne, mercredi…

>> Rendez-vous ici jusqu’au bout de la nuit (enfin, 22 heures passées, mais il fait nuit tôt à cette époque), pour ne rien rater de l’actualité de cette Coupe du monde...