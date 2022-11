On s’en doutait avant la rencontre et on en a eu la confirmation : il fallait livrer une sacrée bataille pour venir à bout de la sélection danoise, ce samedi à Doha. Très consistante mais maladroite dans la finition en première période, l’équipe de France s’est parfois déréglée après le repos, mais elle a pu s’appuyer sur un doublé de son détonateur absolu Kylian Mbappé pour l’emporter (2-1). De quoi envisager les huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2022 au Qatar sereinement, après un ultime match comptant quasiment pour du beurre face à la Tunisie.

mercredi à 16 heures face à la Tunisie.