Un match pour la qualification et pour faire souffler les titulaires face à la Tunisie, mercredi prochain, dans le match qui deviendrait celui des coiffeurs, les remplaçants attitrés tout contents de goûter au parfum d’une Coupe du monde malgré tout. Voilà le plan idéal pour le staff tricolore, à condition de ne pas se tromper sur le onze de départ samedi face au Danemark.









La question la plus brûlante ? Verra-t-on Varane titulaire en charnière, alors qu’il ne restera plus beaucoup d’autres occasions pour relancer le défenseur champion du monde en avançant dans la compétition ? Sera-t-il épaulé sur le flanc droit pas Benjamin Pavard, apparu très en difficulté l’autre jour face à l’Australie, ou par Jules Koundé, qui n’a jamais caché son peu d’appétence pour le poste ? Pour le reste, ça ne devrait pas trop bouger, même s’il existe un léger doute entre Coman et Dembélé. Et vous, vous en pensez quoi ? 20 Minutes vous proposer de choisir votre composition d’équipe idéale pour le Danemark. On passera un coup de fil à DD pour lui suggérer.