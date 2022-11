France - Danemark EN DIRECT : Koundé prend bien la place de Pavard, aux côtés d’Upamecano et Varane… Suivez le match avec nous…

Hello tout le monde ! La tension du premier match évacuée, on attend désormais de voir nos Bleus face à une opposition plus relevée. Ils vont être servis ce samedi, face à des Danois qui se sont fait une spécialité de leur pourrir la vie cette année. Deux matchs en Ligue des nations, deux défaites françaises, avec notamment un vilain bouillon pris à Copenhague en septembre. Ca ne veut rien dire du match qui arrive, bien sûr, seulement que c’est un bon petit défi pour les hommes de DD, qui vont pouvoir tester la solidité de leur 4-2-3-1. N'oublions pas toutefois que la pression est davantage sur le Danemark, auteur d’une entrée très timorée face à la Tunisie. Eriksen et ses partenaires n’ont plus de temps à perdre s’ils veulent voir les 8es.

» Retrouvez-nous par ici dès 15h30, avec un coup d’envoi à 17 heures.