Tunisie - Australie EN DIRECT : Un match capital pour espérer voir les 8es de finale... Suivez la rencontre avec nous

Quand on n'a pas remporté le premier match, le second est forcément celui qui fait tout basculer. Une défaite et c'est la fin, déjà. Une victoire et c'est une nouvelle dynamique qui s'enclenche pour aller chercher une qualification en 8e de finale. Voilà la situation dans laquelle se trouvent Tunisiens et Australiens avant se retrouver ce samedi matin. Petit avantage à la Tunisie, quand même, pour qui le point pris en ouverture contre le Danemark peut être considéré comme un bon résultat. Il n'empêche, la victoire est obligatoire pour se trouver en position de force avant d'affronter les Bleus. L'Australie de son côté n'a plus le choix après la claque de mardi.

>> On se retrouve de bon matin, vers 10h30 histoire de prendre le temps d'un bon petit dej quand même (c'est samedi on n'est pas des boeufs) pour suivre ce match qui condamnera sans doute une des deux équipes...