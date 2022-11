Pologne-Arabie saoudite EN DIRECT : Deux poteaux en deux minutes pour la Pologne !.. Les Saoudiens au bord de la rupture... Suivez le match avec nous

Actualiser

77e : Si ça en reste là en tout cas ça fait les affaires de l'Argentine, qui si elle gagne ce soir contre le Mexique aura son destin en main pour terminer première de son groupe lors du dernier match.

75e : Aie aie aie elle trop longue cette passe pour Lewandowski comment c'est possible ? Ok Al-Owais anticipe bien mais y'avait tellement mieux à faire sur ce contre.

72e : Milik qui laisse sa place... Très bon match de l'ancien de l'OM, qui a beaucoup couru pour se rendre disponible et mettre Lewandowski dans les meilleures conditions. Il a sûrement gagné sa place pour le(s) prochain(s) match(s).

70e : Encore Szczesny impeccable sur cette frappe lointaine. La Pologne lui devra beaucoup si ça en reste là.

68e : On est au bord de la rupture, d'un côté comme de l'autre. Soit l'Arabie Saoudite revient au score sur la dynamique peut l'emporter, soit la Pologne fait le break et c'est rideau.

66e : LE POTEAU MAINTENANT POUR LEWANDOWSKI ! Incroyable le manque de réussite des Polonais là.

65e : Popopo... C'est sûr qu'ils s'exposent à ça les Saoudiens à force de pousser. Mais bon on va pas leur en vouloir, ils veulent pas calculer pour aller chercher l'égalisation.

63e : LA BARRE POUR MILIK ! La Pologne à deux doigts de tuer le match contre le cours du jeu ! Elle était ma-gni-fique cette tête plongeante.

61e : Et les Saoudiens encore tout près de marquer juste derrière ! Les Polonais de plus en plus dans le dur ils vont pas tenir à ce rythme là.

60e : La frappe d'Al-Buraikan qui s'envole c'est pas possible !!?? Oh le chantier qu'il avait mis Al-Dawsari dans la défense avant de servir son partenaire, quel joueur celui-là.

58e : On entend les supporters saoudiens qui poussent, qui poussent... Ca m'étonnerait qu'on en reste là dans ce match.

56e : Aaaaaahhh la panique dans la surface polonaise et Al-Dawsari qui arrive pas à la glisser dedans !! Encore Szczesny qui s'interpose, c'était le feu là.

54e : Pas sympa l'arbitre qui ne laisse pas l'avantage alors que Frankowski allait lancer la cavalerie. Oui y'avait faute sur Krychowiak mais bon...

52e : Oh Al-Najei qui tente un ciseau à la Richarlison, de plus loin et dans des conditions plus difficiles. Il s'en est pas si mal tiré dans ce contexte (quand même sans problème pour Szczesny).

50e : On verra plus tard si Hervé Renard leur a sorti un discours dont il a le secret à la mi-temps. YOU WANT A SELFIE WITH HIM ??

48e : Intéressant de voir les ressources saoudiennes sur cette seconde période. Ils étaient menés aussi contre l'Argentine, on le rappelle, avant de renverser le match.

46e : GO POUR LA SECONDE PERIODE !

15h10 : Ca va repartir bientôt, je cherche les vidéos du but polonais et du péno mais elles ne sont pas encore sorties.

45e+10 : MI-TEMPS ! La Pologne devant sur son seul tir cadré, l'Arabie souadite pas payée après une grosse débauche d'énergie et un penalty arrêté par Szczesny. On se retrouve dans quelques minutes.

45e+9 : Ils poussent toujours les hommes de Hervé Renard, c'est vrai que ce serait une bonne chose de revenir avant la pause et ne pas rester sur ce péno raté.

45e+7 : Les Saoudiens frustrés par le scénario, et on les comprend. Mais bon sur ce qu'ils ont montré il est loin d'être terminé ce match.

45e+4 : Dix minutes de temps additionnel sur cette première période, lolilol.

45e+2 : Y'a petit débat parce que Szczesny part très tôt et, peut-être, n'a plus le pied sur la ligne au moment de la frappe. Mais bon ça se joue à rien, et puis pfiou, quel double arrêt.

45e : SZCZESNY LE DOUBLE ARRÊT DE MABOULE !! D'abord sur le péno d'Al-Dawsari puis devant un Saoudien qui tentait de reprendre !! Enorme énorme énorme.

44e : PENALTY POUR L'ARABIE SAOUDITE ! L'arbitre le donne pour ce contact sur Al-Shehri et il a raison, elle y est la faute.

43e : HOP HOP HOP PENO OU PAS ? Contact dans la surface polonaise, l'arbitre va aller voir la vidéo.

42e : C'est pas payé en tout cas pour l'Arabie saoudite qui faisait clairement la meilleure impression dans ce match. Mais y'a du talent individuel en face hein.

41e : Magnifique action qui part du gardien, ça circule jusqu'à Lewi dans la surface, devancé de justesse par Al-Owais mais il conserve quand même le ballon et le sang-froid pour la mettre en retrait à son partenaire. Boum.

40e : VOILAAAA y'a qu'à demander haha !! Zielinski ouvre le score pour la Pologne sur une super remise de Lewandowski !

38e : Bon, est-ce qu'on va avoir notre petit but avant la mi-temps ? Parce que bon c'était déjà pas trop ça sur le match de 11 heures, je veux voir les filets trembler moi.

36e : Al-Bulhaihi qui reste au sol après s'être fait piétiner le coude par l'attaquant du Barça. Ca paraissait pas très spectaculaire à vitesse réelle mais il semble avoir bien mal le défenseur saoudien.

35e : Lewandowski qui fait ce qu'il peut devant pour garder le ballon et faire remonter tout le monde. L'histoire de sa vie avec le maillot polonais.

33e : Ouuuh Al-Shehri pas loin de pouvoir reprendre ce centre de la tête, il lui manque pas quelques centimètres.

31e : Petit temps faible dans ce match après une première demi-heure très, très intense. Besoin d'un second souffle là.

29e : Ils se marchent un peu dessus pour l'instant Milik et Lewi en pointe. L'ancien de l'OM est censé jouer un peu plus sur le côté mais forcément il reste attiré par le but.

27e : Ouais il semblait sur la trajectoire au pire le gardien saoudien derrière son joueur mais bon... Robert pas loin de claquer son but quand même là dessus.

26e : Le sauvetage d'Al-Shehri !! Quasi sur sa ligne, sur un gros coup de boule de Lewandowski sur corner !

24e : Et dire que tout ça se terminera par un péno de Lewandowski...

23e : Le gen gen pressing saoudien les petits potes c'est quelque chose. Les Polonais ils voient les mecs arriver comme des avions en face, même dans leur camp, ça leur fait tout drôle.

21e : Ok c'est quoi le but là Matty Cash c'est être expulsé avant la mi-temps ? Il donne tout en tout cas le polonais, auteur d'un gros coup de coude alors qu'il a pris un jaune il y a 5 minutes. Ca va mal finir cette histoire.

20e : Et hop, encore un jaune, pour Milik cette fois pour une grosse faute d'anti-jeu. Bien la preuve que les Polonais sont dépassés par les événements.

18e : Je sais pas s'ils vont pouvoir tenir sur ce rythme les Saoudiens mais ce début de match est très, très impressionnants. Autant contre l'Argentine ils subissaient, et c'est normal, mais là ce sont eux qui font le jeu et plutôt très bien.

16e : Pouah il est pas sérieux Cash sur ce tacle ?! Le latéral polonais vient découper Al-Dawsari sans même faire semblant de jouer le ballon, jaune plus que mérité.

14e : Quelle action là du milieu de terrain saoudien, qui a fait un chantier pas possible sur 30m avant de terminer par une frappe. C'eut été magnifique.

13e : KANNOOOO la minasse qui partait sous la barre !! Enorme percussion du milieu saoudien, qui s'appuie sur un partenaire avant de déclencher depuis l'entrée de la surface. Szczesny la claque bien.

11e : Ouuuuh heureusement qu'il la touche là le défenseur saoudien, y'avait Milik et Lewandowski à l'affût derrière dans la surface.

9e : Y'a que du vert dans ce stade de l'Education City ! Assez impressionnant, en tout cas ça fait du bien de voir des matchs avec de l'ambiance, parce que parfois c'est bien tristoune.

8e : Al-Burayk qui tente de loin ! C'est dévié par un dos polonais et ça a failli retomber dans le but (décidément).

6e : Hop hop hop Cash qui rate complètement son centre mais ça se transforme en une balle en cloche pas loin de retomber dans la lulu. Le gardien Al-Owais était vigilent heureusement, sous la pression de Milik.

4e : Déjà une belle pression mise par les Saoudiens, ils ont envie de faire le jeu (cette fois)

2e : Vever Renard impeccable dans sa chemise blanche évidemment. Déjà au taquet debout devant son banc.

1ère : ALLEZ GOOOOO pour ce match !

13h57 : Place aux hymnes

13h54 : Les deux équipes entrent sur la pelouse ! Visage fermé côté polonais après le 0-0 en ouverture contre le Mexique.

13h48 : Beaucoup, BEAUCOUP de supporters saoudiens dans les tribunes. La victoire du premier match a attiré les foules on dirait.

13h43 : Côté saoudien on va repartir sur l'équipe qui a réalisé l'exploit contre l'Argentine. Je vous mets l'image pour que vous ayez le système. : Côté saoudien on va repartir sur l'équipe qui a réalisé l'exploit contre l'Argentine. Je vous mets l'image pour que vous ayez le système.

13h43 : Côté saoudien on va repartir sur l'équipe qui a réalisé l'exploit contre l'Argentine. Je vous mets l'image pour que vous ayez le système. : Côté saoudien on va repartir sur l'équipe qui a réalisé l'exploit contre l'Argentine. Je vous mets l'image pour que vous ayez le système.

خيارات مدربنا "إيرڤي رينارد" لمواجهة منتخب بولندا 📝⬇. #السعودية_بولندا pic.twitter.com/gX3QuggY3r — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 26, 2022





13h40 : Milik bascule titulaire pour ce match Tiens tiens, pas inintéressant de voir que le sélectionneur polonais a cette fois choisi d’associer Lewandowski à l’ancien Marseillais Milik, auteur d’une saison plutôt correcte à la Juve. Celui-ci avait longtemps rongé son frein sur le banc contre le Mexique (0-0) en ouverture.

📌 SKŁAD

Tak zagramy z Arabią Saudyjską!

13h40 : Milik bascule titulaire pour ce match Tiens tiens, pas inintéressant de voir que le sélectionneur polonais a cette fois choisi d'associer Lewandowski à l'ancien Marseillais Milik, auteur d'une saison plutôt correcte à la Juve. Celui-ci avait longtemps rongé son frein sur le banc contre le Mexique (0-0) en ouverture.

📌 SKŁAD

Tak zagramy z Arabią Saudyjską!

_________#POLKSA 🇵🇱🇸🇦 #KierunekKatar pic.twitter.com/24ZAGeZLh5 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 26, 2022





13h30 : Helloooooooo, nous voilà donc pour débriefer avec vous la qualité de la chemise immaculée d’Hervé Renard, ainsi que ses coups de gueule légendaires sur le bord de la touche. Mais aussi un peu ce match Pologne-Arabie saoudite donc, qui commencera à 14 heures.