Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez difficilement pu louper cette petite scène. Nous sommes vendredi soir, sur le plateau de l'Equipe du Soir, l'une des émissions phares de la Chaîne l'Equipe, et l'on débat du prochain match du PSG face à Montpellier, samedi. Un match auquel le défenseur, Marquinhos, ne participera. Il a choisi de rester près de sa femme, qui a accouché dans la nuit d'un deuxième enfant.

L'ancien entraîneur, Guy Roux, lance : « Ce sont les hommes qui accouchent maintenant? Il n'y a pas de médecin à Paris pour la faire accoucher cette dame? » Un consultant, Bertrand Latour, relance : « Il va donner le sein maintenant Marquinhos ». Hilarité générale dans l'audience et tollé sur les réseaux sociaux.

Ça donne quoi 5 hommes sur un plateau qui commentent le choix de @marquinhos_m5 d’être auprès de sa femme à l’accouchement, après l’horreur qu’il a vécue de voir sa première fille naître sous assistance respiratoire et ne pas rentrer à la maison ? Ça.

🤢🤮 #TeamPSG #marquinhos pic.twitter.com/JDFn7JY3Dc — Footeuse (@Foooteuse) December 6, 2019

Dès samedi matin, la chaîne s'est excusée dans un Tweet. « L’Équipe du Soir, Olivier Ménard et ses chroniqueurs présentent leurs plus sincères excuses suite aux propos déplacés tenus sur le forfait de Marquinhos pour le match du PSG ce soir. La chaine l’Equipe souhaite à Marquinhos, sa femme et toute leur famille beaucoup de bonheur. »

Pas suffisant pour le Brésilien, qui a répondu samedi dans un tweet désormais supprimé, quelques minutes après avoir annoncé la bonne nouvelle sur Instagram. « Jugements et critiques déplacées, heureusement je ne regarde pas cette émission et je ne connais pas ses personnes là; mais merci, le bébé il vas bien! ».

Le PSG lui aussi a fait part de sa « consternation ». « Venant de personnes qui nous donnent à longueur d’année des leçons sur les valeurs du sport et de la vie, nous nous étonnons de la médiocrité de ces propos. Sa femme étant à l’hôpital depuis 2 jours dans l’attente d’accoucher, le club a decidé que Marqui reste avec elle. »

C’est avec consternation que nous avons entendu les propos immatures et blessants tenus hier dans L’Equipe du soir. Venant de personnes qui nous donnent à longueur d’année des leçons sur les valeurs du sport et de la vie, nous nous étonnons de la médiocrité de ces propos. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 7, 2019