Danemark - Tunisie EN DIRECT : Les Tunisiens sauvés par un poteau... Le KO n'est pas loin...

: Assalamu alaykum les Minutos et les Minutas ! J’espère que vous avez préparé votre petit calepin et votre plus beau Bic pour entrer dans le rôle d’un scout. Car, oui, ce Danemark-Tunisie est l’occasion parfaite d’observer ces deux équipes que la France affrontera dans cette phase de poules de la Coupe du monde. Alors, à quoi s’attendre pour cette rencontre ? Un Danemark qui surfe sur sa dynamique, avec du jeu et des buts ? La Tunisie qui crée la surprise en espérant se qualifier, pour la première fois, en phase finale ?

» Rendez-vous dès 13h30 pour suivre en notre compagnie cette affiche.